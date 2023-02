Obránce Hadího ostrova popsal, co s nimi Rusové udělali, když ostrov padl

Věta „Ruská válečná lodi, jdi do pr****“, kterou Ukrajinci bránící Hadí ostrov poslali ruské okupanty do patřičných mezí, se stala jedním ze symbolů ukrajinské nezlomnosti a odhodlání bojovat. Jak dopadli muži, kteří Rusům pamětný vzkaz vyslali?

Pohraničníky z ukrajinského Hadího ostrova v Černém moři ruské jednotky zajaly hned v první den invaze. Kyjev původně informoval o tom, že obránci ostrova se Rusům odmítli vzdát a zaplatili za to svými životy. Později se ovšem ukázalo, že pohraničníci jsou naživu, avšak v ruském zajetí.

„Všechny obránce Hadího ostrova naložili okupanti na remorkér Šachťor a 24. února je odvezli do Sevastopolu. Tam jsme byli všichni dva týdny drženi v kasárnách vojenského velitele,“ popisuje Zhupan. Po nějaké době ovšem muže rozdělili a doteď zůstává nejasné, kde se deset z nich nachází.

Zhupana spolu s dalšími pohraničníky i příslušníky námořnictva zajatými u Hadího ostrova převezli ze Sevastopolu do Kurské a později do Belgorodské oblasti. Měsíc je pak drželi ve vyšetřovací vazbě v ruském Starém Oskolu.

Následně vojáky poslali do nápravné kolonie ve Valujkách, kde strávili čtyři měsíce. Potom je čekal přesun do nápravného zařízení v Alexejevce.

Ruští dozorci prý ukrajinské zajatce v nápravných zařízeních vyslýchali a za každou cenu se snažili přijít na to, kdo je autorem pamětného vzkazu ruské válečné lodi. Zhupan tvrdí, že nikdo z nich neměl ponětí, kdo větu původně vyslovil, protože zazněla z místností regulérního pohraničního stanoviště, zatímco ostatní pohraničníci byli na svých pozicích.

„Kvalita jídla byla stejná jako ve všech věznicích: brambory, těstoviny, houby. Porce byly malé,“ tvrdí Zhupan. Předtím než padl do ruského zajetí, vážil 85 kilogramů, během měsíců věznění ale zhubnul o dvacet kilogramů.

„Celé ty měsíce jsme nebyli v kontaktu s rodinami. Nikdo nevěděl, jak se daří jeho příbuzným. Bylo to velmi deprimující. Ve vazební věznici ve Starém Oskole dostali vězni povolení psát dopisy domů. Bylo to v březnu a dopisy přišly na Ukrajinu už za půl roku,“ líčí Zhupan.

Na Ukrajinu se Zhupan vrátil díky výměně vězňů. On ani ostatní muži prý o chystané výměně neměli ponětí. Pohraničník popisuje, že je odvolali z šicích dílen, řekli jim, aby se převlékli a poslali je do jiného vazebního zařízení. Pak následovala cesta letadlem a autobusem. Až do poslední chvíle prý netušili, že budou brzy na svobodě.