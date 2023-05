Pět dní do voleb. Erdogan je nervózní, a tak zvyšuje platy o 45 procent

Do tureckých ostře sledovaných prezidentských voleb zbývá pouhých pět dní a dvě desetiletí vládnoucí autoritář Recep Tayyip Erdogan čelí hrozbě porážky. Ve středu proto vytáhl další předvolební trumf – v televizním vystoupení oznámil zvýšení platů ve veřejném sektoru o 45 procent.

To by mělo v případě jeho vítězství nastat už v červenci, kdy by stát zvedl minimální mzdu, aby dorovnal inflaci. Erdogan zdůraznil, že občané se nenechají „rozdrtit“ inflací, která se v posledních šesti měsících zmírňuje. Zatímco loni dosahovala astronomických 85 procent, letos na jaře klesla na 50 a v poklesu pokračuje i před volbami.