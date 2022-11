Po moři to nepůjde. Tady jsou další možnosti vývozu obilí z Ukrajiny

Za stávajících podmínek nelze podle něj zaručit bezpečnost plavby, a to až do doby, než ukrajinská strana přijme dodatečné závazky, že nevyužije tuto plavební trasu k „vojenským cílům“. Ukrajina se zatím k útoku nevyjádřila.

Rozsah škod sobotního útoku na ruské lodě v Sevastopolu zatím zůstává v mlze. Už teď je ale jasné, že se akce silně zapíše do historie námořního válečnictví – plovoucí drony se stávají její nedílnou součástí.

Opět se tak dostává do popředí otázka, jaké existují pro jednoho z největších vývozců obilí na světě jiné možnosti vývozu než přes moře.

„Přijatelným řešením je doprava obilí do polského příhraničního města Zámostí. Tam ho vyložit do meziskladu, odkud by si ho polská strana následně převezla dál,“ řekl v červenci Viktor Šeremeta z Ukrajinské zemědělské asociace.