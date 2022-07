Příběh ukrajinského zemědělce: Mám krásné obilí, ale nikdo ho nechce

Hryhorij Kuliničenko je jedním z ukrajinských farmářů, kteří jako hlavní plodinu pěstují obilí. Jeho sklady jsou stále plné pšenice, i když v tuto dobu by už měly být dávno prázdné.

„Před válkou jsme prodávali kukuřici za 8 tisíc hřiven. Nyní máme nabídky za 4 tisíce a méně. Obilí jsme dříve prodávali za 9 tisíc hřiven a nyní za méně než 4 tisíce. Když slyším cenu 50 až 60 dolarů za tunu, tak je to příliš nízká cena. Znamená to pro mě ztráty,“ vysvětluje v úvodním videu reportérům RFE/RL ukrajinský zemědělec.

Možnosti alternativního transportu se sice teď objevují, ale ukrajinský vývoz je jen asi na polovině předválečné úrovně. 20 milionů tun obilí je stále ještě ve skladech, a to se už blíží období letošní sklizně, která by měla vyprodukovat okolo 40 až 60 milionů tun obilí.

Ukrajina má nyní dvě bezpečné exportní trasy. Jedna vede prostřednictvím kanálů v deltě Dunaje v Rumunsku a druhá pozemní dopravou do Polska.

„Přijatelným řešením je doprava obilí do polského příhraničního města Zámostí. Tam ho vyložit do meziskladu, odkud by si ho polská strana následně převezla dál,“ říká Viktor Šeremeta z Ukrajinské zemědělské asociace.