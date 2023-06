Po raketovém útoku u Dnipra našli záchranáři tělo dvouleté dívky

Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють. Укотре Росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність. ____ Dnipro. The Russians attacked the city. They hit between two two-story residential buildings. Unfortunately, there are people under the rubble. All services are working. Once again, Russia proves it is a terrorist state. The Russians will bear responsibility for everything committed against our state and people.