Podpora Ukrajiny na Západě slábne, píše BBC. Jako příklad vzala i Slovensko

O další podporu pravděpodobně přišla Ukrajina tento víkend, dodává BBC. Parlamentní volby se konaly na Slovensku. Vítězem se stala strana SMER vedená Robertem Ficem a vypadá to, že by mohla poskládat většinu ve slovenské Národní radě.

Za dva týdny proběhnou volby v Polsku. Vládnoucí strana Právo a Spravedlnost (PiS) už dříve ukázala, že její ochota podporovat Ukrajinu není nekonečná. To se projevilo například při zákazu dovozu levného ukrajinského obilí do země.

Podle některých diplomatů to je přesně to, co ruský prezident Vladimir Putin chce. Cílem Ruska je vést boje do té doby, než Západ přestane Ukrajinu podporovat a Kyjev bude muset přistoupit k jednacímu stolu, u kterého bude mít trumfy v ruce Moskva.