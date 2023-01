Politico: Jak Bulharsko tajnými dodávkami zachránilo Ukrajinu

Díky své rozvrácené domácí politice a proruskému smýšlení velké části vedoucích představitelů se Sofia v průběhu invaze snažila zdůrazňovat, že Ukrajinu nevyzbrojuje. To však byla kouřová clona. Napsaly to ve středu server Politico a německý deník Die Welt.

Přinejmenším na veřejnosti odmítal Petkov jakoukoliv možnost, že by Bulharsko – navzdory značným zásobám zbraní ze sovětské éry – pomohlo vyzbrojit Ukrajinu. Kvůli svému oficiálnímu postoji k válce byl proto házen do stejného pytle jako maďarský premiér Viktor Orbán, který vojenskou pomoc Ukrajině rovněž odmítal. Petkov a Vasilev, kteří jsou nyní v opozici, teď prolomili mlčení a promluvili o skutečném rozsahu bulharské role při záchraně Ukrajiny.

Kuleba tyto dodávky potvrdil. Zdůraznil, že nešlo o to, že by bulharská vláda poskytovala vojenskou pomoc přímo Ukrajině, „ale spíše o to, že ukrajinské společnosti a společnosti ze zemí NATO dostaly možnost koupit od bulharských dodavatelů to, co bylo potřeba“. Podle informací poskytnutých deníku Die Welt za tyto dodávky platily Spojené státy a Británie.