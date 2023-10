Popkulturní moment. Americký fotbal naplno pociťuje efekt Taylor Swift

Swift se pak znovu o týden později, a tentokrát po boku dalších celebrit, objevila na dalším zápase Kelceho Kansas City Chiefs proti New York Jets v New Jersey.

Swift navíc dokázala přitáhnout k americkému fotbalu i demografické skupiny, které se mezi pravidelné diváky tohoto sportu neřadí – ženy a mladší generaci. Například u dívek ve věku 12–17 let se výrazně zvýšila sledovanost, a to o 8 % oproti stejnému období před rokem, cituje dále BBC data stanice ESPN.

Části pořadů NFL se staly pouhými pokusy televizních moderátorů vtěsnat do fotbalových analýz co nejvíce textů písní zpěvačky na úkor samotného fotbalu, napsal dále britský deník The Guardian.

„Myslím, že je zábavné, když ukazují, kdo byl na zápase… Víc to dokresluje atmosféru, víc to přibližuje, co sledujete. Ale zároveň si myslím, že… Určitě to trochu přehánějí, zvlášť moji situaci. Ale myslím si, že se tím prostě snaží bavit,“ řekl ve středeční epizodě podcastu New Heights, který natáčí s bratrem Jasonem Kelcem.