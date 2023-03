Porota v USA se neshodla na trestu smrti pro islamistu, čeká ho tak doživotí

Agentura AP již dříve napsala, že rozsudek v podobě trestu smrti by byl ve státě New York naprostou výjimkou. Tento americký stát ho totiž už neuplatňuje a poslední vykonaný rozsudek smrti se datuje do roku 1963. Rovněž i americký prezident Joe Biden po svém nástupu do úřadu v roce 2021 vyhlásil moratorium na výkon trestu smrti ve federálních případech.