„Pošlete heslo, nebo jste mrtvý?“ Co všechno ruští vojáci ukradli na Ukrajině

Podle serveru Nexta v úterý odpoledne odplula z okupovaného mariupolského přístavu loď s 2,5 tisíce tun oceli. Vůdce separatistické Doněcké lidové republiky Denis Pušilin oznámil, že loď míří do Rostova s nákladem válcované oceli. Ukrajina vývoz oceli z Mariupolu označila za drancování. Rusové ji získali po dlouhých bojích o tamní ocelárny Azovstal.

List RBK-Ukrajina zase informuje, že si Rusové z obsazeného Melitopolu odvezli celou sklizeň třešní. Tu odvezli na prodej s tím, že ji zaplatí později. „Melitopolské třešně už zrají, začala sklizeň. Ale ještě před ní Rusové shromáždili zemědělce, kteří pěstují třešně ve velkém, a nabídli spolupráci. Odvezou třešně na prodej a potom předají nějaké peníze,“ sdělil k tomu melitopolský starosta Ivan Fedorov. Dodal, že sadaři investovali do stromů, které ošetřovali, ale teď nemají jistotu, že za úrodu dostanou zaplaceno.

Z Melitopolu v Záporožské oblasti, který Rusové dobyli na konci února, odcizili okupanti zemědělskou techniku, jejíž hodnota se odhaduje na téměř pět milionů dolarů (117 milionů Kč). Jednalo se o veškerý sortiment včetně kombajnů a traktorů z prodejny zemědělské techniky. K incidentu došlo na začátku května. Rusové část sortimentu odvezli do Čečenska. Použít ho ale nemohli, protože byl uzamčený na dálku.

Ruští vojáci si z Ukrajiny odvážejí i umění. Jen z Mariupolu podle obvinění ukrajinských úřadu z konce dubna zmizelo přes 2 tisíce uměleckých artefaktů. Z Melitopolu se jim pravděpodobně podařilo odvést skytský poklad, který pod záminkou „bezpečí“ přesunuli do okupovaného Donbasu.

Na začátku dubna například server RFE/RL informoval o tom, jak ruští vojáci poté, co opouští Ukrajinu, prodávají zabavené zboží, včetně dieselového paliva nebo dalšího vojenského vybavení, Bělorusům na jižní hranici. „Berou si trofeje uloupené na Ukrajině a následně je prodávají. Ledničky, domácí spotřebiče, pneumatiky, cokoliv, co jim přijde pod ruku,“ řekl pro RFE/RL muž jménem Ilja.

Ukradené osobní věci, včetně dětského povlečení, nového bojleru nebo ubrusu, poznala naložené na ruském tanku i Ukrajinka Alina Koreniuková z města Popasna. „Naše reakce byla, že co nezničili, to ukradli,“ uvádí v rozhovoru pro britskou BBC. „Čekali jsme, že budou domy v Popasně vyrabované, říkali nám to mnohokrát,“ dodává.