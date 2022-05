Rusové si odvezli nakradené traktory a kombajny. Ukrajinci je dálkově vypnuli

Část strojů odvezli do nedaleké vesnice, část však putovala do více než 700 kilometrů vzdáleného Čečenska. Vzhledem k tomu, že odcizené kombajny byly vybavené funkčním systémem GPS, bylo možné jejich cestu sledovat. A nejen sledovat, tato vyspělá technika se dá zároveň kontrolovat na dálku a do jisté míry i ovládat.