Prchnout uvězněným Ukrajincům z Ruska pomáhají „andělé“

Podle dat ruské i ukrajinské strany utekly před válkou směrem do Ruska téměř dva miliony lidí. Zatímco Ukrajinci hovoří spíše než o migraci před válkou o únosech a násilných přesunech, Rusové migraci stovek tisíc lidí popisují jako humanitární evakuace a otevírání koridorů, které mají Ukrajince dostat do bezpečí v Ruské federaci.

Kovalevská popisuje, jak z detenčního centra uprchla se svou rodinou poté, co přemluvila řidiče autobusu, aby je tajně vyvezl. Následně jim pomohli dobrovolníci v Rostově, kde se nejdříve schovávali a pak pro ně přijela dvě taxi. Uvádí, jak od lidí, kteří se jim rozhodli pomoct, dostali teplou polévku a mohli si vyprat. Následně jim koupili jízdenky do Petrohradu, kde na ně čekali další dobrovolníci.

Utéct z Ruska pomohli neznámí dobrovolníci, kteří často setrvávají v anonymitě kvůli možnému nebezpečí, i Dmitrimu Zadoyanovi z Mariupolu. Poté, co vystoupil z vlaku v Nižnijm Novgorodu získal kontakty na dobrovolníky přes církev. Ti ho vyzvedli na nádraží a dostali ho pryč. Pomoc tak našel v tamní farnosti, kde dostal jídlo, střechu nad hlavou a mohl se s ostatními rozmyslet, jak se ze země dostat. To se mu nakonec podařilo a momentálně pobývá v Gruzii.

„Na ruské hranici, ať se děje, co se děje, neříkejte, že se chcete vrátit na Ukrajinu…Řekněte, že jedete za rodinou do Estonska,“ řekl jí. Nakonec na ní čekala 90 minut. Za rodinou na západ Ukrajiny se jí nakonec podařilo dostat. 4 300 kilometrů tak překonala od začátku do konce především díky síti dobrovolníků.

„Nemohu to zastavit,“ říká tatér o válce a násilných přesunech Ukrajinců do Ruska. „Tohle můžu udělat (pomáhat)…Střílet do lidí… Je to v 21. století normální? Se starými sovětskými kusy železa? To je naprostý nesmysl,“ dodává. Sám tak několikrát týdně převáží Ukrajince z Petrohradu do Finska a případně Estonska.