Premiér, který chce opustit NATO? Ve Francii nelze vyloučit

Důležitým bojištěm mezi prezidentovým hnutím Republika vpřed! (ve volbách v koalici Obnova) a levicovou koalicí Nový ekologický a sociální svaz (Nupes) se stalo normandské město Caen. Právě sem přijel ve středu lídr Nupes Jean-Luc Mélenchon, aby podpořil mladého kandidáta své koalice. Úspěch 22letého Noého Gaucharda by vládnoucímu hnutí zasadil těžký úder – o místo v parlamentu se zde totiž uchází i nově jmenovaná premiérka Elisabeth Borneová.

„Jiný premiér je možný,“ hřímal v caenském kongresovém centru Mélenchon, který o post premiéra začal usilovat hned po oznámení výsledků prvního kola prezidentských voleb. V nich sice podle očekávání nepostoupil do druhého kola, získal ale více hlasů, než se čekalo.

Sedmdesátiletý politik, v jehož programu je mimo jiné i odchod z NATO a ekonomický protekcionismus, vyvolal v přímořském městě obrovský zájem – kongresový sál byl plný do posledního místa a stovky dalších zájemců musely zůstat venku.

Mélenchonova slova o tom, že mezi macronovci „zavládla panika“, nemusejí být až tak daleko od pravdy. Silné znepokojení ve vládních řadách bezpochyby panuje: podle posledního průzkumu agentury Ipsos-Sopra Steria by první kolo voleb mohla vyhrát právě Mélenchonova koalice, kterou plánuje volit 28 procent Francouzů, Macronovu hnutí chce dát hlas o procento voličů méně.

Výsledek voleb tak může přinést tři různé scénáře. V první z nich doufá Macron a jeho tým – dosažení nejméně 289 křesel. V takovém případě by se Elysejský palác a vláda mohly opřít o většinu v parlamentu a bez rizika blokování ze strany opozice plnit svůj volební program. Tak to ostatně vypadalo i v prvním Macronově pětiletém období, kdy měl po volbách v roce 2017 k dispozici hlasy 350 poslanců.

Druhý scénář sice počítá s vítězstvím Macrona a jeho spojenců, ale bez dosažení výše zmíněné mety 289 poslanců. To je vzhledem k průzkumům zcela reálná varianta, která by vyžadovala spolupráci s částí opozice.

Mélenchonova koalice by politiku „prezidenta bohatých“, jak mluví o Macronovi, nejspíše příliš nepodporovala, krajně pravicové Národní sdružení Marine Le Penové ještě méně. Macronovci by se tak pravděpodobně museli spoléhat na spolupráci se čtvrtým vzadu, tedy konzervativními republikány a jejich spojenci.

Konečně třetí možnost by přinesla naplnění Mélenchonových ambicí – pokud by se jím vedená koalice Nepoddajné Francie, zelených, socialistů a komunistů stala nejpočetnějším uskupením v parlamentu, byl by ho Macron nucen jmenovat šéfem vlády.