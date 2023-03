Přežila v sutinách spojená s matkou pupeční šňůrou. „Dítě - zázrak“ slaví 40 dní

Příběh „zázračného dítěte“, které se narodilo v sutinách, když jeho matka zemřela, zaujal svět, když 6. února zemětřesení zasáhlo jižní Turecko a severozápadní Sýrii. O tom, že dovršila věk 40 dní, což je v syrské kultuře významný milník, informoval web Al-Džazíra, jehož novináři se s rodinou setkali.

Syrská holčička Áfraa se narodila v troskách budovy zřícené po zemětřesení ve městě Džindiras. Celá její rodina zahynula, když se na ni zřítil dům. Poté se jí ujali blízcí příbuzní, kteří žili ve vedlejším domě. Rodina nyní začíná pomalu budovat nový život.

Nyní žije malá Áfraa se svou „novou rodinou“. S tetou z otcovy strany, 31letou Halou, a jejím manželem Khalil Shami Al-Suwadim v malém táboře, který zřídili členové její širší rodiny, jejichž domy byly při zemětřesení zničeny.

Původně dostala jméno Aja, což v arabštině znamená "dar od boha"; příbuzní ji ale nyní dali jméno Áfraa po její zemřelé matce.

Áfraa má šest nových bratranců a sestřenic, nejstarší je desetiletý Mal al-Šam a nejmladší je měsíční Ataa, který se narodil jen dva dny po ní. Rodina přivítala novináře Al-Džazíry ve svém prostém stanu, aby si popovídali o dni, kdy se Afraa narodila, o jejím nalezení v sutinách a o smutku ze ztráty příbuzných.

Když udeřilo první zemětřesení, řekl al-Suwadi, že se mu sevřelo srdce a byl si jistý, že na jeho bratrance a jeho rodinu spadl sousední dům. Když vyběhl ven, jeho obavy se potvrdily a začalo kopání, nejprve rukama, pak pomocí vybavení, které jim půjčil přítel z Idlibu.

V jednu chvíli někdo přišel za al-Suwadim a řekl, že se podařilo nalézt „část ženského těla“. Zeptali se ho, zda by se mohl přijít podívat, zda by ji mohl identifikovat. Poté, co ženu identifikoval jako manželku svého bratrance, úsilí při kopání se zdvojnásobilo. Poté al-Suwadi uslyšel zpod trosek zvuky.

Na krátkou chvíli Syřan doufal, že je jeho bratranec naživu, ale uvědomil si, že zvuky vydává dítě. Brzy se podařilo pohnout dostatečným množstvím sutin, aby mohli dítě vytáhnout. Omámený al-Suwadi ho držel, zatímco někdo běžel pro nůž, aby přeřízl pupeční šňůru, která stále dítě s matkou spojovala.

„To už jsem věděl, že zbytek rodiny je mrtvý, tak jsem popadl dítě a chtěl zamířit do vojenské nemocnice v Jandarisu, abych se ji pokusil zachránit. Moje žena byla v té době těhotná - nakonec rodila jen o dva dny později - a nemohla jít se mnou, takže to udělal Umm Abdou, náš kurdský soused,“ uvedl al-Suwadi.

„Ve vojenské nemocnici nám řekli, že dítě vypadá zdravě, ale já jsem z toho, co říkali, neměl dobrý pocit, nedávalo to smysl. Tak jsme pokračovali do Afrínu a našli tam lékaře, který se o ni staral, dokud jsme ji nemohli přivézt domů. V jejich péči byla několik dní,“ vysvětlil al-Suwadi.

On i dívčina teta řekli, že než mohli Áfru v nemocnici vyzvednout, museli podstoupit test DNA, který prokázal pokrevní příbuznost. Novorozená Áfraa se dostala do povědomí světových médií díky videu, na kterém ji záchranáři vytahují z trosek, špinavou od prachu.

„Měla zlomená tři žebra a prach v plicích, protože se narodila pod sutinami. Chodíme s ní na pravidelné kontroly do nemocnice, ale celkově se jí daří dobře,“ řekla Hala po telefonu Al Džazíře. “ Mnoho lidí ji chtělo adoptovat, ale my bychom to nedopustili. Budeme se o ni starat stejně jako o vlastní děti," dodala.

Video shows a child born under ruins in Kurdish city of #Jindiris in #Efrin. #syria pic.twitter.com/ajXZGx7MOB — Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) February 6, 2023

Město Džindiras, kde záchranáři přeživší holčičku objevili, se nachází v oblasti pod kontrolou povstalců. Leží nedaleko nejlidnatějšího města Sýrie Aleppa.

„Miloval jsem svého bratrance, všichni ho milovali, a budu se o jeho dceru starat jako o vlastní. Rodina jejího otce si ji chtěla vzít k sobě a adoptovat ji, ale já jsem to odmítla. Mluvila jsem s jejími prarodiči a ti nám dali požehnání, aby se stala jednou z našich dcer,“ připojil se al-Suwadi.