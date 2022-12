Při ojedinělé protivládní demonstraci v Sýrii zemřeli dva lidé

Stovky lidí nespokojených s ekonomickou situací ve válkou zmítané zemi v neděli vyšlo do ulic stejnojmenného města Suvajda. Demonstranti házeli kameny na budovu, kde sídlí tamní guvernér, a skandovali protivládní hesla. Pak vnikli dovnitř a strhli velký portrét syrského prezidenta Bašára Asada, uvedla Syrská observatoř pro lidská práva, opoziční organizace se sídlem ve Velké Británii.

V zemi, kde Asad před více než deseti lety potlačil prodemokratické povstání, se jedná o ojedinělý případ protestů, upozorňuje deník The Guardian .

Syrský ministr vnitra uvedl, že lidé, kteří do budovy vtrhli, byli ozbrojeni, ničili nábytek, rozbíjeli okna a rabovali spisy. Zaútočili také podle něj na policejní stanici, kde následně zemřel jeden z policistů.

Provincie Suvajda se do velké míry drží stranou občanské války, která Sýrií zmítá už 11 let a která zemi uvrhla do chudoby spojené s potravinovou i energetickou krizí. Vyžádala si také téměř půl milionu obětí.