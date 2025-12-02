Příznivci japonské princezny Aiko chtějí změnit zákon, aby trůn zdědila i žena

Článek
Příznivci japonské princezny Aiko chtějí změnit zákon o nástupnictví tak, aby trůn mohla zdědit i žena, píše dnes agentura AP. Jediná dcera císaře Naruhita a císařovny Masako, která nyní oslavila 24. narozeniny, zatím chybí v nástupnické linii. Japonská monarchie je přitom stále méně početnější a jediným oprávněným dědicem mezi mladší generací je princeznin devatenáctiletý bratranec Hisahito. Proti změně v nástupnictví se staví konzervativní politici.
Okruh princezniných obdivovatelů vzrostl po její listopadové návštěvě Laosu, kde reprezentovala Japonsko poprvé sama. Během šesti dnů se setkala s laoskými lídry, navštívila kulturní a připomínkové akce a setkala se s místními lidmi. Aiko je mezi lidmi oblíbená pro svůj intelekt, smysl pro humor a přátelskou povahu, píše AP.
Letos v září také doprovázela své rodiče do města Nagasaki a na ostrov Okinawa. Obě místa jsou spojená s tragédií druhé světové války. Okinawa byla dějištěm některých z nejkrvavějších bitev a bombardování, zatímco Nagasaki se zapsalo do historie kvůli atomové bombě, kterou na město shodili Američané v srpnu 1945. Aiko tak podle AP následuje příkladu svého otce, který se snaží předat tuto pohnutou historii mladším generacím.
„Vždy jsem jí fandila, aby se stala císařovnou. Líbí se mi na ní všechno, zvláště její úsměv… je takový utěšující,“ řekla AP přeživší výbuchu atomové bomby v Nagasaki 82letá Secuko Macuoová. Do Parku míru v centru města přišla hodiny před plánovaným příjezdem císařské rodiny. Úřednice Mari Maehiraová, která také čekala v Nagasaki na Aiko, řekla, že viděla princeznu vyrůstat, nyní ji chce vidět vládnout.
Oblíbenost jediného dítěte císařského páru vedla některé zákonodárce k myšlenkám na změnu zákona, který upravuje pravidla dědictví trůnu. V této myšlence je navíc utvrzují i občané, kteří jim pravidelně posílají komiksy manga umělce Jošinoriho Kobajašiho, jejichž tématem je právě Aiko a otázka jejího nástupnictví. Jiní si vytvořili kanály na YouTube a rozdávají letáky, aby získali pozornost veřejnosti a ta podpořila princeznino právo na trůn.
„Nástupnický systém zrcadlí japonské vnímání genderových záležitostí,“ řekla Ikuko Jamazakiová, která na sociálních sítích lobbuje za úpravu stávajícího zákona tak, aby trůn zdědilo první dítě císařského páru bez ohledu na pohlaví. „Myslím si, že kdyby na japonském trůně seděla žena, postavení Japonek by se dramaticky zlepšilo,“ dodala.
Oblíbená princezna a milovnice sumo zápasů se narodila 1. prosince 2001. Její matka, absolventka Harvardovy univerzity a bývalá diplomatka, začala trpět krátce po porodu psychickými problémy, pravděpodobně vinou veřejné kritiky, že neporodila syna, píše AP.
Změnit zákon o nástupnictví může pomoci také stále menší císařské rodině, domnívají se odborníci. Ti se přimlouvají za změnu předpisu dřív, než monarchie vymře. Proti jsou ale konzervativní poslanci i nová premiérka Sanae Takaičiová.