Pro klasické záchranáře u ztracené ponorky není prostor, říká potápěč

Nicméně, co se týče podmořského prozkoumávání, je zapotřebí se spoléhat na mořské sonary obsluhované specialisty na doprovodných plavidlech. V těchto náročných podmínkách není prostor pro klasické záchranné týmy, které by se vydaly do vody. Tak lze pracovat pouze do velmi omezené hloubky.