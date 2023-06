Kyslík v ponorce možná už došel. Záchranáři neztrácejí naději

Operace na záchranu ponorky Titan, která se v neděli ztratila na cestě k vraku Titaniku, vstoupily do čtvrtého dne. Hladina kyslíku na palubě se mezitím dramaticky snižuje, podle odhadů by už pětice v těchto chvílích mohla být bez něj.

Kolik kyslíku zbývá v ponorce?

Ponorka Titan má pouze omezenou kapacitu kyslíku. Podle kontradmirála Johna Maugera z americké pobřežní stráže zásoby stačí celkem na 96 hodin.

Deník The Guardian ovšem upozorňuje na to, že skutečný rozsah zásob kyslíku závisí na mnoha proměnných, včetně rychlosti dýchání osob na palubě ponorky, úroveň jejich fyzické aktivity či to, zda zůstávají klidní.

„Netušíte, jak lidé reagují na stres ve složité situaci – někomu se metabolismus kvůli stresu zrychlí, jiní lidé dokážou relaxovat, snaží se usnout a metabolismus zpomalit,“ řekl The Guardian lékař Glenn Singleman.

Podle stanice BBC pobřežní stráž odhadla, že kyslík by lidem na palubě mohl dojít ve čtvrtek v 7:18 východoamerického času, tedy ve 13:18 středoevropského času. Přesný čas se ale nedozvíme.

Hrozí posádce další nebezpečí?

Odborníci poukazují na to, že nedostatek kyslíku není jedinou hrozbou, které členové posádky čelí. Závažné riziko pro jejich zdravotní stav představuje také hromadění oxidu uhličitého nebo nízké teploty, které v ponorce pravděpodobně panují.

Podle doktora Kena Ledeze z Memorial University of Newfoundland, který se zabývá hyperbarickou medicínou, ponorka mohla přijít o elektrickou energii, která podle všeho hraje roli při kontrole množství kyslíku a oxidu uhličitého uvnitř plavidla.

S klesající hladinou kyslíku se zvyšuje podíl oxidu uhličitého, který posádka vydýchává, což může mít fatální následky.

„Jakmile se hladina oxidu uhličitého zvýší, začne působit sedativně, stane se z něj něco jako anestetický plyn a vy usnete,“ vysvětluje Ledez pro stanici BBC. Pokud se hladina tohoto plynu v krevním oběhu dostane na příliš vysokou úroveň, může být pro člověka smrtelná, pokud mu není poskytnuta léčba.

Příběh s dobrým koncem Psal se rok 1973, když bývalý pilot ponorek Královského námořnictva Roger Chapman a inženýr Roger Mallinson pokládali kabely na dno Atlantiku. Dva Britové se 29. srpna podobně jako v předchozí dny ponořili do hloubky asi 500 metrů pod hladinou. Pod vodou zůstali několik dní a zachránili je těsně předtím, než by jim došel kyslík. Tehdy kyslíku zbývalo na 12 minut. Příběh zachráněné ponorky Pisces III

Posádce hrozí taktéž podchlazení. Bývalý kapitán ponorky Královského námořnictva Ryan Ramsey upozorňuje na to, že pokud plavidlo přišlo o elektřinu, nemůže vyrábět teplo. A pokud se právě nachází na mořském dně, teplota vody dosahuje přibližně 0 °C.

Jaké jsou šance posádky na přežití?

Americká pobřežní stráž se dosud k otázkám o šancích na přežití členů posádky snaží příliš nevyjadřovat.

„Někdy jste v situaci, kdy musíte učinit těžké rozhodnutí, ale ještě jsme se do ní nedostali. Pokud budeme pokračovat v hledání, potenciálně bychom se do tohoto bodu mohli dostat. To je diskuze, kterou povedeme s rodinami dlouho předtím, než o tom budu mluvit veřejně,“ uvedl ve středu kapitán pobřežní stráže Jamie Frederick.

Navzdory tomu, že se rychle blíží čas, kdy členům posádky pravděpodobně dojde kyslík, dodal, že stále doufá v jejich záchranu. „Když jste uprostřed pátrací a záchranné akce, vždycky máte naději,“ tvrdí Frederick.

Foto: OceanGate.com, Seznam Zprávy Ponorka Titan.

Podobný názor zastává i kanadská ministryně pro pobřežní stráž Joyce Murrayová. „Musíme si zachovat naději jako součást toho, co děláme jako lidské společenství, abychom našli průzkumníky a dostali je do bezpečí,“ sdělila.

Záchranné operace s sebou nesou celou řadu komplikací. I kdyby se ponorku podařilo nakonec najít, její vyzvednutí z mořských hlubin představuje vzhledem k extrémním podmínkám, které panují tisíce metrů pod hladinou, obrovskou logistickou výzvu.

Vítězství neznamená ani vynoření ponorky na hladinu. „Posádka se nedostane ven, protože poklopy jsou přišroubovány zvenku 17 šrouby. Jestliže jim dojde vzduch, ani pobyt na hladině v zavřené ponorce neznamená záchranu,“ vysvětlil v rozhovoru pro Seznam Zprávy fyzik Ladislav Sieger z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Jak pokračují pátrací akce?

Plavidlo Titan vyrazilo v neděli večer na cestu k vraku slavného britského parníku Titanic v severním Atlantiku stovky kilometrů od kanadského pobřeží. Kontakt s plavidlem byl ztracen asi hodinu a 45 minut po jeho ponoření. Předpokládalo se, že Titan se v té době nacházel přibližně 1450 kilometrů od pobřeží.

Od té doby ve vodách pátrají američtí i kanadští záchranáři za pomoci lodí, letadel či bójí se sonarem. Na místo pátrání ve čtvrtek vyrazila další specializovaná plavidla a technika ze Spojených států, Kanady, Velké Británie a Francie.

Podle stanice BBC se do záchranných akcí zapojí celkem deset nových plavidel, čímž se rozsah celé operace více než zdvojnásobí.

Záběry ze záchranné akce zveřejněné kanadským letectvem.Video: AP

Pátrání se nyní zaměřuje zejména na oblast, kde byly v úterý i ve středu zachyceny podmořské zvuky, jejich původ ovšem zůstává dosud nejasný. Podle amerických médií ruchy připomínaly bouchání a ozývaly se každých 30 minut.

„Nemůžu vám říct, co to je za zvuky. Mohu vám ale říct, že hledáme, kde ty zvuky jsou, a to je vše, co v tuto chvíli můžeme udělat,“ uvedl Frederick s tím, že zvukové nahrávky v současné době analyzují odborníci.