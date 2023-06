Prozkoumal nebe, vesmír i oceán. Mise Titanic byla magnátovi osudná

Překonával hranice možností. Po cestách do vesmíru, hlubin oceánu či na jižní pól se stal ponor k vraku Titaniku osmapadesátiletému miliardáři, leteckému magnátovi, pilotu a dobrodruhovi Hamishi Hardingovi osudný.

Podle deníku New York Times byl jedním z pěti, kteří zahynuli na palubě ponorky Titan, která v neděli ztratila kontakt s mateřskou lodí. Po pětidenním pátrání pod hladinou Atlantiku na území o velikosti amerického státu Massachusetts byly nalezeny trosky plavidla na dně asi 1,6 kilometru od vraku Titaniku. Společnost OceanGate Expeditions, která plavbu organizovala, ve čtvrtek oznámila, že posádka zahynula.

Přátelé Hardinga popisují jako charismatického člověka, který miloval dobrodružství a objevování, ale přitom nebyl závislý na adrenalinu. „Někteří lidé se dívají na Netflix, někteří hrají golf a Hamish se vydával na dno oceánu nebo do vesmíru a při letech kolem planety vytvořil světové rekordy,“ řekl pro BBC Terry Virts, vysloužilý astronaut společnosti NASA .

Harding založil společnost Action Group a sám provozoval její dceřinku Action Aviation, která působila v leteckém byznysu. Podnikatel původem z Velké Británie žil posledních několik let ve Spojených arabských emirátech, protože jeho společnost sídlí v Dubaji.

Action Aviation například v září 2022 zorganizovala úpravu letadla Boeing 747-400 za účelem přepravy několika divokých gepardů z Namibie do Indie, kde zvíře vyhynulo v roce 1952. Ve spolupráci s luxusní antarktickou turistickou společností White Desert Harding také zahájil první pravidelnou linku menších osobních letadel na Antarktidu.

V červenci 2019 Harding vytvořil světový rekord, když obletěl Zemi nejrychleji přes severní a jižní pól díky své misi One More Orbit. Let dlouhý více než 40 000 kilometrů podnikl ve spolupráci s organizací Carbon Underground, která se zaměřuje na snižování emisí uhlíku, aby zvýšil povědomí o potřebě snižování emisí uhlíku v letectví.