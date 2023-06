Technika, která hledá ponorku. Průlom může přinést Victor

Do operací se ihned zapojila výzkumná loď Polar Prince, která ponorku na její cestě doprovázela. Ledoborec, který provozuje společnost OceanGate, jíž patří i Titan, údajně během záchranných akcí slouží americké pobřežní stráži jako velitelská základna.

Krátce na to se do operací zapojila i loď Deep Energy, která se používá k pokládání potrubí podél oceánského dna, a komerční plavidlo Skandi Vinland. Ve středu ráno pátrací tým posílily lodě kanadské pobřežní stráže John Cabot a Atlantic Merlin.

Dalších pět lodí mělo podle deníku The Guardian na místo dorazit ve čtvrtek. Mezi nimi francouzská loď L'Atalante, další dvě plavidla kanadské pobřežní stráže – Anne Harvey a Terry Fox – a komerční loď Horizon Arctic.

Některé z těchto lodí už na mořské dno vyslaly dálkově ovládaná zařízení vybavená kamerami. Není ale jasné, jestli se v úvodní fázi na místo dostala i taková, která se dostanou i do hloubky, kam se jiné stroje nedostanou.

Nadějí pro posádku by se v tomto směru mohlo stát francouzské průzkumné zařízení Victor 6000, které by se mohlo začít na záchranné operaci podílet už během čtvrtka. Dokáže klesnout do hloubky až 6000 metrů, tedy podstatně hlouběji než na úroveň, kde leží vrak Titaniku. Ten je zhruba v hloubce 3800 metrů.