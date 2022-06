Putin a jeho parta. Poprvé od invaze jedná s předními světovými lídry

Jak ale píše v analýze americká CNN, pro Putina je velkým přínosem už jen samotná účast na summitu. „Jeho obličej se ukáže na obrazovce vedle ostatních lídrů – je to signál, že sankcemi tvrdě zasažené Rusko není samo.“

Tím, že země BRICS 14. ročník summitu nezrušily ani z něj Putina nevyšachovaly, potvrdily svůj pohled na současné světové uspořádání i ruské napadení Ukrajiny. „Bavíme se tady o velmi významných ekonomikách, jejichž vedení je ochotno se vídat s Putinem. Skutečnost, že je Putin vítán a není vyvrhelem, je pro něj velké plus. A to i přesto, že jde jen o virtuální setkání,“ okomentoval to Sushant Singh, odborník z indického think-tanku Centrum pro výzkum politiky (CPR).