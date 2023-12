Putin čelí před volbami odporu žen. Nemůže ho ignorovat ani rozdrtit silou

Policie sice do několika minut zasáhla a plakáty ženám zabavila, ale nikoho nezatkla. I přesto se na sociálních sítích začaly snímky z akce šířit a v následujících týdnech do ulic vyšly i ženy v Petrohradě nebo Novosibirsku.

Důležitou roli hraje také důraz protestujících žen na rodinné hodnoty a patriotismus, jejichž budováním v Rusku se dlouhodobě chvástá i Putin. Když se tedy i ony obrátí proti způsobu vedení války na Ukrajině, vráží to klín do zdánlivě neochvějné loajality Rusů.

„Přesvědčujte, slibujte, plaťte. Cokoli, hlavně ať nevyjdou do ulic, v jakémkoli množství, třeba i 50 lidí,“ padlo podle nezávislého serveru The Insider na konferenci v Moskvě, kde dostávali úředníci instrukce, jak mají před volbami přistupovat k nesouhlasným hlasům. Nedávné žádosti manželek vojáků o uspořádání protestů v Moskvě a Petrohradě pak úřady zamítly.

Průzkumy mu nicméně i nadále přisuzují velkou podporu Rusů a s blížícími se prezidentskými volbami se nezdá, že by něco mohlo narušit všeobecně předpokládaný scénář: tedy, že v čele Ruska bude i po dalších šest let stát muž, který rozpoutal dobyvačnou a krvavou válku na Ukrajině.

„Ruský režim je velmi opatrný a vyhýbá se radikálním krokům, které by mohly monopol moci jakkoliv ohrozit a podkopat podporu státu, tedy vlastně samotného Putina. Právě s tímto argumentem se tak nedá očekávat, že by se minimálně do března uskutečnila zásadnější vojenská mobilizace či vyžadování nějakých dalších příspěvků do válečného hnutí, které se uvnitř ruské společnosti a také armády stává stále více nepopulárnějším,“ říká analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky.