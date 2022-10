Biden mírní obavy z ruského jaderného útoku

Šéf Kremlu se podle amerického prezidenta mylně domníval, že se Ukrajinci ruské invazi podvolí. Ti však zareagovali houževnatým odporem. „Domnívám se, že si myslel, že ho přivítají s otevřenou náručí, že je to domov matičky Rusi v Kyjevě, kde ho přivítají, a myslím, že se prostě naprosto přepočítal,“ dodal Biden.

Šéf Bílého domu zároveň označil za iracionální to, co Putin vytyčil ve svém projevu na začátku vojenské agrese vůči Ukrajině. „Mluvil o celé té myšlence – že je potřeba, aby byl vůdcem Ruska, které sjednotí všechny rusky hovořící (lidi)… Je to iracionální,“ nechal se slyšet Biden.