Babička radila dobře. Jak děti samy přežily 40 dní v drsné džungli

Podmínky by to byly drsné i pro dospělého člověka, natož pro skupinku malých dětí bez cizí pomoci. „Je to nedotčený, hustý, nebezpečný prales. Je to divoká džungle, jak říkáme,“ cituje kolumbijský server Cambio vůdce domorodého kmene Guanano z oblasti Vaupés Johna Morena.