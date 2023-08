Rána pro reputaci estonské hvězdy. Manžel premiérky podniká v Rusku

Kallasová čelí kritice za to, že věc jasně nevysvětlila a že jsou její výroky rozporuplné. Jasným odpovědím se podle listu Postimees vyhnul také Hallik.

Podle Kallasové už manžel půjčku splatil a peníze nešly do společnosti Stark Logistic.

V pátek pak Arvo Hallik oznámil, že svůj podíl ve Stark Logistic prodá a z firmy vystoupí. Uvedl také, že jeho manželka nezná bližší podrobnosti o jeho podnikání. Jestli to bude stačit pro politickou záchranu premiérky, není zatím jisté.

Estonská média do Kallasové tepou dál. „Její pokračování ve funkci premiérky bude utrpením,“ píše například Postimees. V pátečních úvodnících dva velké estonské deníky vyzvaly premiérku k odstoupení.

Podle dvou průzkumů veřejného mínění je více než polovina dotázaných přesvědčená o tom, že by měla Kallasová kvůli aféře rezignovat.

Politická kariéra Kallasové začala v roce 2010 poté, co dříve pracovala jako právnička v prestižních firmách po celé Evropě. Krátce po třicítce se pak rozhodla vstoupit do Reformní strany (RE), za kterou po krátkém mandátu estonské poslankyně zamířila do Evropského parlamentu.