Rozruch kvůli vánočnímu stromu. V Římě se přou o dobíjení solárními panely

Letošní rozhodnutí nainstalovat dva obří solární panely u paty stromu však vzbudilo nevoli. Vittorio Sgarbi, umělecký kritik a zástupce tajemníka na ministerstvu kultury, popsal iniciativu jako „výstavu falešného environmentalismu“, píše deník The Guardian.

„To je nápad à la Greta Thunbergová,“ řekl a dodal, že panely by neměly být umístěny na „monumentálním náměstí“, když existuje spousta alternativ úsporného napájení.

Fabrizio Santori, politik a člen krajně pravicové Ligy, řekl deníku La Repubblica: „Dostávám zprávy od lidí, kteří se pokusili nainstalovat solární panely a radnice jim to zakázala. A najednou vidím, že město může umístit dva obrovské panely přímo doprostřed náměstí Piazza Venezia, které teď působí jako výsměch. Otázka obnovitelné energie je důležitá, ale potřebujeme respekt ke krajině.“

Použití panelů, které budou rovněž napájet vánoční osvětlení na nedaleké nákupní třídě Via del Corso, však obhajuje římský starosta Roberto Gualtieri. Podle něj panely sníží emise oxidu uhličitého o více než 70 kilogramů za den. „Mělo by to silně podporovat kulturu udržitelnosti, také s ohledem na choulostivou situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině,“ uvedl.