Ruska udává své spoluobčany a chlubí se tím. Oběti hledá na internetu

Britská stanice pro kontext uvádí, že žena s redakcí komunikovala především přes e-mail. Odmítla ukázat svůj obličej nebo poskytnout důkaz o své identitě. Odůvodňuje to skutečností, že často dostává výhrůžky smrtí a bojí se, že by její informace mohly být hacknuty nebo ukradeny.

Většinu svého volného času tak tráví online a udává lidi „za diskreditaci ruské armády“. Za tento trestný čin přitom hrozí pokuta až 50 tisíc rublů nebo až pět let odnětí svobody, pokud je spáchán více než dvakrát.

Proč udává spoluobčany, vysvětluje dvěma důvody. Jako první zmiňuje, že věří, že tak pomáhá Ruské federaci porazit Ukrajinu. Druhým důvodem je její finanční stabilita. Obává se, že pokud konflikt dopadne ve prospěch Ukrajiny, muselo by nakonec Rusko platit reparace, což by ovlivnilo finanční situaci celé země a všech, kdo v ní žijí.

„Všichni, kdo jsou proti speciální vojenské operaci, jsou soupeři mého vlastního blaha,“ vysvětluje a předpovídá, že vítězství Ukrajiny by pro ni znamenalo prohru. „Mohla bych přijít o všechny úspory a musela bych si najít práci na plný úvazek,“ říká žena, která žije sama a pracuje na poloviční úvazek jako profesorka humanitních věd.

Domnívá se, že právě Korobková mohla svým jednáním přispět k tomu, že ji ruský stát v květnu označil za zahraniční agentku. „Moji přátelé, které udala, se nyní odmítají vyjadřovat pro jakákoli média. Dalo by se tedy říci, že byla úspěšná. Mise splněna,“ dodává antropoložka.

Korobková není v udávání na území Ruska svých spoluobčanů jediná. BBC dále popisuje například rybáře Jaroslava Levčenka z Kamčatky. Ten se dostal do vězení po potyčce s jiným rybářem.

Následně ho muž vzal lahví po hlavě. Levčenko se pak probudil v nemocnici. Když následně chtěl jít nahlásit incident na policii, zjistil, že už byl naopak nahlášený on sám. Nebylo to nicméně za možné napadení, ale za protiválečný postoj. Uvedl dále, že policie mu sdělila, že nemá dostatek důkazů, aby mohla jeho kolegu obvinit z trestného činu.

Zatčený pak byl 13. července. Podle soudních dokumentů, s nimiž se BBC seznámila, je obviněn z ospravedlňování terorismu. Levčenko, zatímco je držen ve vězení, kde čeká na soud, to ale popírá.

„Lidé stále hledají záminku, aby mohli někoho udat kvůli ‚speciální vojenské operaci‘,“ řekl BBC jeden z policistů, který odešel nedávno do důchodu.

„Kdykoli se objeví něco opravdového, není nikdo, kdo by to vyšetřoval. Všichni půjdou prověřit nějakou babičku, která viděla závěs, co připomínal ukrajinskou vlajku,“ dodává.