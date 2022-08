Rusko dosáhlo svého cíle. Ukrajina už do NATO nevstoupí, řekl Medveděv

„Každému je teď jasné, že žádný soused jim nemůže poskytnout jakékoli záruky, i kdyby Rusko z duše nenáviděl. Teď nikdo Ukrajinu do NATO nepřijme. I když jsou v alianci rusofobové, nejsou to sebevrazi. A to je přímý důsledek naší speciální vojenské operace,“ napsal podle agentury TASS Medveděv na sociální síti Telegram. Ukrajině podle něj nic nemůžou garantovat ani Spojené státy.