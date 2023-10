Další mezinárodní žaloba na Putina. Dokládá, že útoky na civilisty nejsou omyl

Během procedury na checkpointech je podrobují výslechům, prověrkám, je to skoro plošná nezákonná internace civilistů. Rusko přitom sleduje, jestli jsou ti jedinci dostatečně loajální k ruskému státu. Mohou zjistit, že ne, například podle tetování nebo toho, co mají v telefonu. Pokud se účastnili nepřátelských akcí, mohou mít i zranění na těle. Pak tyto osoby mohou být zatčeny a vystaveny trestnímu stíhání. A to není omezeno jen na vojáky, mohou to být i humanitární pracovníci, kdokoliv podporující Ukrajinu.

Existuje několik způsobů, jak zajistit, aby bylo možné tuto záměrnost určit. Zaprvé je to prostřednictvím konkrétních typů zbraní, které se použijí, zda jsou naváděny, nebo ne, to je jakási základní linie. Zadruhé je zjištění, odkud bombardují. Mají přímou viditelnost? Provozují v oblasti bezpilotní letouny a průzkum? Pokud nemají přímou viditelnost a nevědí, zda jsou tam civilisté, bylo by to jaksi náhodné. Fakt, že tato místa bombardují, spadá do třetí kategorie, jíž jsou vzorce útoků. Vidíte to samé v Černihivu jako v Mariupolu: distribuční místa, kde se civilisté řadí a stojí ve frontě na nějakou formu pomoci, jsou napadána opakovaně. A to nám stačí k tomu, abychom došli k závěru, že se to děje ne jako omyl, jak jste zmínil, ale záměrně.