Rusko údajně verbuje v Srbsku vojáky k okamžitému nasazení na frontě

Vučič jednání později na sociálních sítích označil za „dobré a otevřené“, zdůraznil v něm prý i to, že Srbsko od začátku invaze „jasně a jednoznačně“ respektuje územní celistvost Ukrajiny. Podobná slova zvolil i Zelenskyj.

Server Intelligence Online píše, že lidé z ruských a srbských bezpečnostních kruhů už od května jednají o zapojení srbských žoldnéřů do bojů na Ukrajině. Rozhovory údajně posvětili vysoce postavení představitelé bezpečnostního aparátu.

View this post on Instagram

Zdroje serveru z francouzských zpravodajských služeb, které se odkazují na ruskou opozici, tvrdí, že začátkem září by měly do provizorního tábora v Moskevské oblasti dorazit stovky rekrutů z Balkánu. Jednat by se mělo zejména o srbské občany a etnické Srby ze sousedních zemí.