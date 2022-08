Rusko už má plán na odpojení Záporoží. Ukrajina se bojí katastrofy

Zmiňovaný plán prý vznikl pro případ, že by probíhající boje přerušily zbývající spojení. Kotin se ale dle svých slov obává, že ruská armáda se nyní zaměřuje na to, aby se tento krizový scénář naplnil. „Prostě s tím začali, začali s ostřelováním jen proto, aby ta vedení zlikvidovali,“ cituje britský list šéfa ukrajinského provozovatele jaderných elektráren.

Ruský plán na úplné odpojení elektrárny by zvýšil riziko katastrofální poruchy, jelikož by ji ponechal závislou na jediném zdroji elektřiny pro chlazení reaktorů. „Nemůžete jen tak okamžitě přepnout z jednoho systému na druhý, musíte vypnout všechno na jedné straně a pak začít přepínat na straně druhé,“ vysvětlil dále Kotin.

Během přechodu mezi systémy sítě by elektrárna podle Kotina byla odkázána pouze na záložní generátor poháněný naftou, přičemž v případě jeho selhání by neměla žádné další možnosti. Už po 90 minutách bez proudu by pak reaktory dosáhly nebezpečné teploty, a pokud by nebylo zajištěno chlazení, začne docházet k roztavení.