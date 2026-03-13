Ruský dron zasáhl budovu knihovny v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny

Hlavní obsah

ČTK
Ruské drony v noci zničily historickou knihovnu v ukrajinském Novhorodu-Siverském. Kyjev oplatil útok rozsáhlým náletem 170 bezpilotních letounů, které cílily především na okupovaný Krym a průmyslové oblasti na jihu Ruska.

Článek

Rusko v noci na dnešek zaútočilo na centrum města Novhorod-Siverskyj v ukrajinské Černihivské oblasti a zasáhlo budovu tamní knihovny, informuje server Ukrajinska pravda s odvoláním na místní vojenskou správu. Ukrajinské drony útočily ve městě Něvinnomyssk ve Stavropolském kraji na jihu Ruska, vyplývá z hlášení úřadů.

„Cílem teroristů se stala historická budova, kde se nacházela městská knihovna - místo poznání a klidu. Když město spalo, ruské drony ničily knihy a civilní infrastrukturu,“ uvedl na facebooku šéf vojenské správy v Novhorodu-Siverském Oleksandr Selirestov. Zveřejnil fotografii budovy, jejíž první patro zachvátil požár. Kromě knihovny jsou poškozené okolní obytné domy a administrativní budovy, doplnil.

Ve čtvrtek večer zaútočily ruské drony na přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti, informoval šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Poškozen je sklad potravin, kde vznikl požár, který hasiči mezitím uhasili. Nikomu se nic nestalo.

Ruská armáda v noci na pátek na Ukrajinu poslala 126 dronů a jednu balistickou raketu, uvedly ukrajinské vzdušné síly. Protivzdušná obrana 117 nepřátelských dronů zneškodnila. Raketa a osm útočných dronů zasáhlo sedm míst, na dalších pěti místech se zřítily trosky sestřelených bezpilotních letounů.

Starosta Něvinnomyssku Michail Miněnkov, města s asi 113 000 obyvateli, podle ruskojazyčného servisu BBC časně ráno vyzval lidi, aby nechodili ven a vyhýbali se zejména průmyslové čtvrti. Ve Stavropolském kraji platila výstraha před nebezpečím dronů a gubernátor Vladimir Vladimirov oznámil, že v okolí Něvinnomysku byly sestřeleny vzdušné cíle.

Ruské ministerstvo obrany ve svém ranním hlášení informovalo o sestřelení 170 ukrajinských bezpilotních letounů. Nejvíce jich protivzdušná obrana sestřelila nad okupovaným Krymem.

Podle úřadů v Krasnodarském kraji na jihu Ruska dnes hasiči uhasili sklad ropy v Tichorecku. Požár vznikl, když se tam v noci na čtvrtek zřítily ukrajinské drony. Hořely nádrže. Ukrajinska pravda napsala, že jde o jedno z největších překladišť ropy v této části Ruska, které hraje významnou roli v logistice ruských energetických surovin a ropných produktů.

Jednotlivá tvrzení znesvářených stran konfliktu nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

