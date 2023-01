Rusové útočí u Bachmutu

Vysoce postavený činitel Bílého domu, který si přál zůstat v anonymitě, v sobotu uvedl, že Ukrajina si nepotřebuje Bachmut udržet za každou cenu. Kyjev by se místo toho měl připravovat na rozsáhlou jarní ofenzivu proti ruským vojákům, řekl činitel. Podle ISW je sice pravda, že náklady na obranu Bachmutu jsou značné a pravděpodobně stojí Ukrajinu zdroje, které by bylo možné využít pro zahájení protiofenzivy, ale Ukrajina by za uvolnění města Rusku draze zaplatila.

„Samotný Bachmut není operačně ani strategicky významný, ale pokud by jej ruská vojska obsadila poměrně rychle a levně, mohla by doufat v další rozšíření operací. Ukrajinu by to naopak donutilo budovat obranné pozice v méně příznivém terénu,“ píší analytici. Nelze podle nich zlehčovat ani politický význam, který Bachmut má, a v reakci na vyjádření zmíněného činitele experti poznamenali, že Spojené státy nemusely rozhodovat o postoupení města nepříteli od roku 1865.