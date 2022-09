Sabotáž na hranicích. Běloruští pohraničníci zmizeli se štípačkami v lese

Tam, pár metrů od hranice, dva běloruští pohraničníci začnou v novém litevském hraničním plotě vystřihávat díru. Na místo ale rychle dorazí nejbližší litevská patrola v SUV a běloruští pohraničníci, byť je jeden z nich chvilku zamotaný v žiletkovém drátu, se dávají na úprk zpět do Běloruska a do blízkého lesa.

Za celý loňský srpen to bylo 3,5 tisíce pokusů, za ten letošní 896. To ovšem není jen efekt hraniční bariéry, ale také omezení počtu letů z Blízkého východu do Minsku či do Ruska, odkud pak lidé míří na hranice EU.