Unikátní simulace: Zahalte světové metropole do smogu

Drtivá většina lidstva, celých 99 procent, dýchá podle Světové zdravotnické organizace znečištěný vzduch. Každoročně kvůli tomu předčasně zemře více než sedm milionů lidí, uvedla ve zprávě z letošního 4. dubna WHO.

Navzdory desetiletím kampaní a politických proklamací se znečištění ovzduší stále zhoršuje. Tým z HouseFresh chtěl lidem ukázat, jak by vypadaly ty nejkrásnější městské výhledy, pokud by si nesly stejnou zátěž jako jedno z nejvíce znečištěných měst na světě: indický Ghaziabád na předměstí Dillí v nejlidnatějším státě Uttarpradéš.

Zvedací most v Londýně nad řekou Temží, Tower Bridge, byl postaven na konci 19. století, aby usnadnil městský obchod. Stalo se to jen pár let předtím, než londýnský lékař Harold Des Veaux vynalezl slovo „smog“ (kombinace slov kouř a mlha). Znečištěný vzduch ale Londýn trápil už nejméně o šest století dříve. V roce 2021 představil starosta města 10bodový plán na snížení znečištění ovzduší.