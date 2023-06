Snažte se víc. EU trestá Kosovo za eskalaci napětí

Jak ale v úterý naznačila odpověď vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella, plán to nebyl dostačující a zcela opomíjel klíčové aspekty, které se podepsaly na nynější vyhrocené situaci.

Kosovští Srbové proti jmenování nových starostů protestovali a na severu země došlo koncem května k nepokojům, jejichž součástí byly i šarvátky s kosovskou policií. Do těch se pak - navzdory svým pravomocím - zapojily i jednotky KFOR, jejichž řady následně čítaly 30 zraněných.

Neutuchající srbsko-kosovské napětí znovu opanovalo titulky světových médií. Srbsko však řeší problémy i na vlastní půdě. Co můžeme čekat dál?

Další podrobnosti o tom, co se vlastně stalo, se různí podle toho, která strana události líčí. Zatímco Srbové tvrdí, že ozbrojení policisté byli zatčeni na srbském území poblíž hranic s Kosovem, kosovská vláda tvrdí, že byli zadrženi uvnitř Kosova, poblíž hranic se Srbskem, a tím pádem se jedná o únos.

„Jsme na křižovatce, zda bude mír, nebo ne… A na Balkáně je jeden člověk, který chce za každou cenu vyvolávat konflikty - Albin Kurti,“ citovala agentura Reuters slova srbského prezidenta Aleksandara Vučiće. Ten mimo jiné odmítl Kurtiho obvinění, že srbská policie vstoupila do Kosova, a je prý ochoten dodat veškeré důkazy, které jeho země má.

Kosovo oslavilo 15 let od vyhlášení nezávislosti, kterou nadále neuznává například ani Slovensko. Podle politologa Arbena Hajrullahua z Prištinské univerzity je nyní důležité, aby země dostala od Západu reálnou šanci.

Ve čtvrtek pak Albin Kurti oznámil, že Kosovo požaduje okamžité propuštění tří policistů a že zpřísnilo kontroly na hranicích se Srbskem. Podle původních informací měla země také zakázat vjezd všem vozidlům se srbskou poznávací značkou, na hranicích však byli lidé svědky toho, že se do Kosova nedostaly pouze srbské kamiony se srbským zbožím.

Tenze mezi Kosovem a Srbskem trvají již řadu let a zdá se, že konec je v nedohlednu. I když v posledních měsících probíhají jednání o normalizaci vztahů mezi zeměmi, co pár měsíců se objeví nové problémy. Že by však mezi Srbskem a Kosovem mohl vypuknout otevřený ozbrojený konflikt, odborníci nepřipouštějí.