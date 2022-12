Sociální sítě jako nástroj útlaku. Írán se nabourává do účtů zadržených

Negin se kvůli účasti na protivládních protestech v Íránu dostala do jednoho z nejobávanějších vězení v zemi: Evin. Zažila tam všechno možné – drželi ji na samotce, vyslýchali na kolečkovém křesle nebo jí zavazovali oči.

Podle ní se íránští agenti nabourali do jejího účtu na telegramu už 12. července. Zjistila to tak, že se k němu připojil někdo z jiné IP adresy. Když byla ve vězení, úřady její účet na telegramu aktivovaly, aby zjistily, kdo se ji pokoušel kontaktovat a odhalily síť aktivistů, se kterými byla v kontaktu.

Případ Negin, jak upozorňují lidskoprávní aktivisté mnoho let, není ojedinělý.

Íránem už od poloviny září zmítají rozsáhlé protesty. V zemi propukly po smrti mladé ženy, která zemřela krátce poté, co ji zatkla mravnostní policie. Protesty se rozšířily do více než 80 měst po celé zemi.

„Obvykle se děje to, že zadají telefonní číslo a pak pošlou žádost o přihlášení do telegramu… Pokud nemáte dvoufázové ověření, pak zachytí vaši textovou zprávu, přečtou přihlašovací kód a snadno se dostanou do vašeho účtu,“ vysvětlil dále Rashidi.