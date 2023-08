Soud v Georgii zveřejnil obvinění vůči Trumpovi, pak ale dokument stáhl

Agentura Reuters píše, že se na stránkách amerického soudu objevil dvoustránkový dokument s dnešním datem, podle kterého měl být Trump obviněn z porušení zákona státu Georgia, a to v souvislosti s nabádáním veřejného činitele k porušení přísahy či spiknutím týkajícím se falešného prohlášení nebo písemnosti. Soud podle agentury dokument z webu krátce poté bez vysvětlení stáhl. Kancelář okresní státní zástupkyně zprávu Reuters o obvinění Trumpa v Georgii označila za „nepřesnou“.

Státní zástupkyně Fani Willisová zkoumá, zda se Trump a jeho spojenci nezákonně snažili zvrátit výsledky prezidentských voleb v Georgii v roce 2020. Pokud by velká porota v tomto případě poslala věc k soudu, znamenalo by to pro exprezidenta už čtvrtou obžalobu v době, kdy se uchází o znovuzvolení. Rozhodnutí velké poroty se očekává tento týden.