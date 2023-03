„Bum, to byla první rána.“ Film o zavražděném novináři přináší neznámé záběry

Tlačí nákupní košík k autu, vyndávají z něj tašky a balenou vodu. Usmívající se dvojicí na záběrech, které vznikly potají, jsou Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Ta pak vrací košík na místo. Na jiných záběrech je vidět Kuciakův vůz zaparkovaný před domem ve Velké Mači, kde se snoubenkou bydleli. Ján pracuje za plotem na zahradě. A jinde ho zas vidíte z dálky, jak čeká na autobusovém nástupišti.

Nahrávky potají pořídil někdo, kdo novináře i jeho partnerku před vraždou sledoval. Mapoval jejich pohyby a denní rytmus. Všechny se našly na USB disku v domě Mariana Kočnera, hlavního obžalovaného případu. A teď je společně s dalšími dosud nezveřejněnými informacemi ukazuje investigativní dokument Kuciak: Vražda novináře.

Do českých kin vstoupí ve čtvrtek 23. března a českou premiéru má na festivalu Jeden svět.

Dánský koprodukční film režiséra Matta Sarneckého o událostech souvisejících s dvojitou vraždou, která se odehrála v únoru 2018, provází celým příběhem přehledně a zároveň bez patosu. Dopady na celou slovenskou společnost a politiku dokládá dostatečně srozumitelně a s odstupem zahraničního pohledu. Ukazuje síť vazeb a doslova mafiánských propojení mezi Kočnerem, prokurátory, soudci i špičkami policie.

Úryvek z filmu Kuciak: Vražda novinářeVideo: Bontonfilm

Pro slovenské a české publikum jsou cenné hlavně pasáže, kde se ukazují materiály ze spisu, které se v médiích dosud nikdy neobjevily. Jde o již zmiňované záběry ze sledování dvojice. Natočený průběh vzájemné konfrontace obviněných. Nebo policejní rekonstrukce vraždy v domě ve Velké Mači.

„Bum, to byla první rána,“ říká na prahu Kuciakova domu odsouzený nájemný vrah Miroslav Marček, který při rekonstrukci držel v ruce pistoli s tlumičem. Tělo oběti podle něj narazilo na stěnu a svezlo se po schodech do sklepa. „No, tak jsem pokračoval dál,“ popisuje vrah, jak po zabití Kuciaka přešel z předsíně do kuchyně, kde zastřelil Martinu Kušnírovou. Mířil na hlavu. „Viděl jsem zásah, otočil se a šel pryč,“ dodal lakonicky Marček.

Při výslechu si pak přál zaznamenat, že se rodinám obětí omlouvá.

Foto: BONTONFILM Záběr z policejní rekonstrukce vraždy. Zbraň drží Miroslav Marček.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové K nájemné vraždě došlo 21. února 2018 v obci Velká Mača. Kuciak jako novinář serveru Aktuality.sk mapoval ekonomickou kriminalitu slovenského mafiána Mariana Kočnera. To bylo podle obžaloby i důvodem, proč si měl Kočner objednat zařízení jeho vraždy u své spolupracovnice Aleny Zsuzsové. Zsuzsová objednala vraždu u Zoltána Andruskóa a ten zas u bratranců Tomáše Szabóa a Miroslava Marčeka. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. V kauze už zaznělo několik vysokých trestů, ovšem Kočnera a Zsuszovou soud v roce 2020 osvobodil. Nejvyšší soud pak loni rozsudek nad dvojicí zrušil a případ vrátil k novému projednání. Rozsudek se očekává na konci února. Kočner si teď odpykává ve vězení trest 19 let za podvody se směnkami a Zsuszová trest 21 let za podíl na jiné vraždě.

Surovost nájemné vraždy mladého páru dokládají policejní snímky z místa činu. Kaluž krve na schodech do sklepa a vedle nich boty, ve kterých je nábojnice. „Ján Kuciak byl otočený tváří směrem ke schodům. Na jeho těle jsme nalezli střelná poranění v oblasti hrudníku,“ vzpomíná v dokumentu vyšetřovatel případu Peter Juhás.

Tisíce prověřených aut

Další je snímek z kuchyně, kde je patrná velká kaluž zaschlé krve. Jde o místo, kde vrah připravil o život Martinu Kušnírovou. Na stole byly šálky s rozpitou kávou a čajem a otevřené notebooky. „Martina Kušnírová si prohlížela v internetovém prohlížeči svatební šaty,“ líčí ve filmu Juhás. Pár se měl brát v květnu 2018.

Juhás mluví o tisících hodinách záznamů. Díky nim vyšetřovatelé našli na kamerách vraha Marčeka i jeho řidiče Tomáše Szabóa a auto, kterým oba pachatelé z Velké Mači odjeli. V terénu pak policisté museli prověřit na 3000 aut stejného typu.

Foto: Bontonfilm Delegace k filmu na loňském ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Při vyšetřování dvojnásobné nájemné vraždy byla klíčová i analýza telekomunikačních dat, díky kterým si policisté spojili jednu ze SIM karet s vrahovým řidičem Szabóem. Na jeho otce byl navíc napsaný automobil odpovídající hledanému typu.

Při sledování a odposleších Szabóa policisté identifikovali i vykonavatele vraždy Marčeka a zprostředkovatele zločinu Zoltána Andruskóa. V dokumentu nechybí ani záběry ze zatýkání nebo snímky z domovní prohlídky u Kočnera. Právě on si podle policejních závěrů vraždu objednal.

Novinkou jsou v dokumentu i záběry z konfrontace obviněných. V malé policejní místnosti proti sobě sedí zprostředkovatel vraždy Zoltán Andruskó a Kočnerova spojka Alena Zsuzsová, kolem jejich obhájci. „Objednávku vraždy od paní Zsuzsové jsem dostal v zimě 2018,“ popisuje na záznamu muž.

Zsuszová si během toho dělá poznámky nebo upravuje nehty, případně se radí s obhájcem či směje. To například v pasáži, kdy Andruskó říká, že „poptávku“ po vraždě Kuciaka odůvodnila výkladem věštkyně. „Vysloveně taky řekla, že je to pro pana Kočnera a že to jsou Kočnerovy peníze,“ dodal.

Zsuzsová zas Andruskóovi zvýšeným hlasem vyčetla, že vraždu si objednal právě on. „Nevadí ti, že by to Kočnerovi jen uškodilo? Jsi normální?“ obrátila se na zprostředkovatele vraždy. „Asi nejsem normální, protože jsem to udělal pro tebe,“ odpověděl Andruskó.

Komentář Před pěti roky byl zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová. Slovenský novinář a překladatel Samo Marec popisuje, jak se od té doby jeho země změnila. K horšímu. Komentář: Pět let po vraždě Jána Kuciaka přineslo změnu, která se nestala

Kočnerův kontroverzní obhájce

Kromě vyšetřovatele, novinářů, rodiny Kuciaka a Kušnírové a jejich právních zástupců vystupuje v dokumentu celkem překvapivě i Kočnerův obhájce Marek Para.

Zpochybňuje například výpověď zprostředkovatele vraždy Andruskóa nebo významy on-line komunikace Zsuzsové s Kočnerem, ale i „sledovačku“ Kuciaka.

Sám Para čelil loni obžalobě kvůli založení zločinecké skupiny a dva měsíce strávil v koluzní vazbě. V listopadu soud obžalobu odmítl kvůli procesním pochybením.

Na motivy Kuciakova a Kočnerova příběhu už na Slovensku natočili film Svině. Do kin šel krátce před parlamentními volbami v roce 2020, ve kterých přesvědčivě zvítězila tehdejší opozice.

Tehdy se zdálo, že kariéra předsedy strany Směr Roberta Fica, kterého v roce 2018 smetly společenské protesty po vraždě Kuciaka, končí. Po letech je však jasné, že Fico svou porážku a potupu přežil. Díky svému politickému instinktu dokázal umně využít vlny krizí - způsobených pandemií koronaviru a ruskou invazí na Ukrajinu - a pomalu se vrací na výsluní.

Dveře dokořán mu pak především otevřely chyby, rozhádanost a neschopnost současné vládní koalice, jejímž symbolem je chaotický předseda hnutí OLaNO Igor Matovič.

Vláda padla loni před Vánocemi a Slovensko letos na konci září čekají předčasné parlamentní volby. Tento politický vývoj dokument už nestihl zachytit, ale nastiňují ho v něm sociolog Michal Vašečka a novinářka Pavla Holcová.

Politická realita dnešního Slovenska Aktuální politické situaci na Slovensku, které čekají předčasné parlamentní volby nejpozději na konci září, se věnujeme v následujícím textu: Slovensko čeká bitva pěti expremiérů, smát se může Fico

Potlesk ve Varech

Na Slovensku vstoupil film do kin 23. února, pár dní po pátém výročí tragické události. Česká premiéra přichází o měsíc později. Světovou premiéru měl snímek loni na festivalu dokumentárních filmů Hot Docs Festival v Torontu. Ohlas měl i na evropské premiéře na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech loni v červenci, kde si vysloužil ovace vestoje.