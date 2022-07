Do Saska se z Čech rozšířil další požár. Do lesů je zakázaný vstup

V oblasti by mělo pršet v pátek.

Zatímco v Česku se teď řeší, jestli se má zakázat vstup do národního parku, v Německu už je věc vyřešená, upozorňuje server Sächsische.de .

Zákaz vstupu do lesů platí až do odvolání pro celý zemský okres a za jeho porušení hrozí pokuta 2 500 eur a ve výjimečném případě až 10 tisíc eur, v přepočtu 245 tisíc korun.

Kvůli vysokému riziku lesních požárů omezila vstup do lesů i saská metropole Drážďany. Umožnilo jí to vyhlášení 4. stupně výstrahy před lesními požáry. Zákaz platí až do konce září.