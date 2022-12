Rukojmí v Drážďanech osvobozeni. Střelce přemohla policie

V sobotu ráno muž zabil svoji dvaašedesátiletou matku v drážďanské čtvrti Prohlis, kde žena bydlela. Po vraždě se přesunul směrem do centra a snažil se dostat do sídla rozhlasové stanice Radio Dresden. Střílel kolem sebe z pistole a poničil bezpečnostní dveře, do prostorů rádia se mu ale nepodařilo dostat.