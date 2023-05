Evropa má záplatu na obilnou krizi. Kreml už ví, jak jí to zkazit

Týká se to Polska, Slovenska, Maďarska, Bulharska a Rumunska. Opatření platí zatím do 5. června, nejspíš se ovšem prodlouží. Polsko už na krok EK reagovalo zrušením vlastního jednostranného zákazu dovozu produktů z Ukrajiny. Podobně se zavázaly postupovat i vlády v Bratislavě, Sofii, Budapešti a Bukurešti.

Jenže vývoz dlouhodobě nefungoval tak, jak měl. Místo rychlé cesty do přístavů, přeložení obilí a námořní přepravy do Afriky nebo na Blízký východ se obilí v Polsku a v dalších zemích u hranic s Ukrajinou „zaseklo“.

Do Polska se navíc část ukrajinského obilí dostávala s označením „technické“ a takového obilí se netýkaly kontroly kvality ani nezávadnosti. Kategorie „technického obilí“ ovšem oficiálně neexistuje a zatím není jasné, na čí pokyn nebo s čím souhlasem v Polsku vznikla. Věcí se zabývá tamní opozice.

Když se loni v květnu zrušila unijní cla na ukrajinský dovoz zemědělského zboží, před polskými hranicemi se štosovaly vagony v obří zácpě. Nálepka „technické obilí“ proto měla vjezd pšenice usnadnit. Jenže přímo na hranicích se pak v Polsku začalo „technické obilí“, tedy to zřejmě určené ke spalování či pro výrobu technického lihu, přeprodávat jako konzumní. Podvody teď v Polsku vyšetřuje speciální tým prokurátorů.

Ostatně na zvýšený dovoz ukrajinského obilí do EU si stěžuje i Zemědělský svaz ČR. Podle něj to vede k horšímu odbytu české produkce v zahraničí. Svaz v dubnu upozorňoval na to, že čeští zemědělci mají na skladech o 40 procent více obilí než loni, zhruba 2,6 milionu tun, upozorňuje ČTK.