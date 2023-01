Impulz pro Kotlebu. Extremisté zneužívají vraždy v Michalovcích

Žena se dala na útěk, muž ji však doběhl a v centru města jí zasadil několik ran nožem do různých částí těla. I navzdory svým zraněním Erika O. dokázala utíkat dál a opakovaně volala o pomoc.

Policie ho dopadla ani ne 48 hodin po vraždě v Žilině. Seděl ve vlaku směřujícím do Česka. To, že mladík míří do Česka, uvedl sám už na nádraží v Košicích, kde si ho všimla železniční policie. V tu chvíli ještě policisté nevěděli, že jde o podezřelého z vraždy.