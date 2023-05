Lídra německé ekologické revoluce ohrožuje „rodinný podnik“ jeho pravé ruky

Rozsáhlou přeměnu německé energetiky, která má za cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2045, zosobňuje hlavně jeden člověk – vicekancléř a ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck ze strany Zelených. Právě on reprezentuje zásadní kroky, jako bylo nedávné odstavení posledních fungujících jaderných elektráren nebo faktický zákaz prodeje kotlů na fosilní paliva od roku 2024.

Až minulý týden se Habeck dostal do hluboké defenzivy jako nikdy předtím. Nezasloužil se o to on sám, ale jeho klíčový, podle některých dokonce nenahraditelný spolupracovník z ministerstva, státní tajemník Patrick Graichen.