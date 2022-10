„Prázdná slova.“ Slovenští poslanci odsoudili teror, pak popřeli sami sebe

Šlo by jen o malou změnu, která by byla i tak na míle daleko úpravám ze západních demokracií – tedy registrovaným partnerstvím a manželstvím pro všechny. Ani takový posun, navzdory rozjitřené atmosféře po nedávném teroru v Bratislavě, ale slovenští poslanci neschválili.

S návrhem přišli poslanci liberální strany Svoboda a solidarita (SaS), která na konci léta přešla do opozice. Cílem bylo zlepšení majetkových práv lidí žijících v jedné domácnosti. Šlo o úpravu dědictví, poskytování informací o zdravotním stavu i ošetřovného. Vše by museli partneři řešit smlouvou u notáře, s čímž se pojila řada nejasností.

I kdyby návrh SaS prošel, neřešil by podle Martina Macka řadu životních situací stejnopohlavních párů a byl by nedostatečný. V parlamentu se má objevit další návrh, ale podle Macka bude ještě míň „odvážný“, než byla úprava „partnerského soužití“.

„Krokem vpřed by bylo přijetí registrovaných partnerství a pak se vydat na cestu skutečné rovnoprávnosti. To je u nás ale komplikovanější než v Česku, protože u nás ústava definuje manželství jako svazek muže a ženy,“ dodává Macko.

„V první řadě je to hanba. Neumím si to vysvětlit, protože je to pokrytecké. Týden poté, co se stala ta ohavnost,“ řekl Seznam Zprávám moderátor televize TA3 Rastislav Iliev ke středečnímu rozhodnutí poslanců.