Selhali jsme, kají se Němci. Šance na dodání tanků Leopard Ukrajině ale trvá

Od jednání zástupců pěti desítek zemí na americké základně Ramstein v Německu se obecně očekávalo, že vyústí do souhlasu hostitelské země s vývozem žádaných tanků typu Leopard na Ukrajinu. Z toho, že vláda sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze povolení stále nedala, zůstali rozčarováni i mnozí němečtí politici a komentátoři.

„Německo se jistě může rozhodnout, že nebude některé zbraně dodávat, pokud to bude považovat za špatné nebo dokonce nebezpečné. Především by ale nemělo bránit spojencům v jednání. A za druhé by mělo mít velmi dobré důvody, proč se chtít odchýlit od konsenzu většiny,“ uvedl list.