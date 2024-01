Střelba na střední škole v americké Iowě má nejméně jednu oběť

Budova, v níž sídlí městská střední a vyšší odborná škola, je stále obklopena množstvím záchranářských vozidel. Střední škola je součástí školského obvodu Perry Community School District, který má 1785 studentů. Čtvrtek byl pro studenty prvním dnem návratu do školy po prázdninách.

Na první tiskové konferenci přibližnš tři hodiny po střelbě uvedl šerif okresu Dallas Adam Infante, že první policisté dorazili do školy sedm minut poté, co se dozvěděli, že na místě je útočník. Střelce policie již identifikovala, zatím však odmítla odhalit jeho identitu, uvést, zda někoho zatkla, nebo upřesnit počet obětí. Veřejnosti podle Infanteho již žádné nebezpečí nehrozí a další informace policie hodlá zveřejnit ve večerních hodinách SEČ poté, co vyslechne svědky.