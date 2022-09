Studie: Doplněk stravy může pomoci zpomalit Alzheimerovu chorobu

Na zpomalení Alzheimerovy choroby možná existuje velmi jednoduchý lék. Studie , které se zúčastnilo více než 2 200 osob starších 65 let, naznačuje, že každodenní užívání multivitaminového a minerálního doplňku stravy může zpomalit úbytek kognitivních funkcí přibližně o 60 procent neboli téměř o dva roky. Nejvýznamnější účinky byly zaznamenány u starších osob s kardiovaskulárním onemocněním.

Odborníci na Alzheimerovu chorobu a demenci jsou sice těmito výsledky povzbuzeni, ale upozorňují , že je třeba provést rozsáhlejší studie, které by tento účinek potvrdily, než se začnou lidem denní multivitamíny, které by pomohly chránit starší pacienty, skutečně doporučovat. Předchozí testy doplňků stravy neměly na toto onemocnění žádný vliv.

„Jde o první důkaz v dlouhodobé studii na starších ženách a mužích, že každodenní užívání bezpečného, snadno dostupného a levného multivitaminového minerálu může lidem zlepšit kognitivní schopnosti,“ napsali vědci v časopise Alzheimer's and Dementia, Journal of the Alzheimer's Association.