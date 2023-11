Švédsko popřelo tvrzení polské úřednice, že má ve školkách pokoje pro masturbaci

Nowaková se v pondělním rozhovoru s portálem Wirtualna Polska vyjadřovala ke svým tvrzením, že Světová zdravotnická organizace (WHO) se snaží navádět děti k sexualizaci. Nowaková řekla, že podle WHO je cílem to, aby se děti rychle začaly zajímat o svoje tělo, o potěšení z uměle vyvolávané sexuality. „Potom (děti) vědí, že také samy mohou masturbovat,“ dodala.