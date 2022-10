Těchto 5 lidí může nahradit Trussovou. Nechybí ani Boris Johnson

Po 45 dnech ve funkci britská premiérka Liz Trussová rezignovala. V čele vlády zůstane nejméně do příštího pátku, tedy dokud konzervativci nezvolí jejího nástupce, jak slíbila.

Předseda Výboru Graham Brady ve čtvrtek oznámil, že až do pondělí mohou poslanci nominovat kandidáty na nového lídra konzervativců. Pro postup do dalšího kola je potřeba získat podporu nejméně 100 poslanců, postoupit tak mohou maximálně tři uchazeči.

Může se ale stát, že poslanci nominují pouze jednoho kandidáta, který se pak automaticky podle Bradyho stane lídrem strany.

Nového premiéra čeká v první řadě řešení ekonomické situace, britská libra po politických obratech Trussové zažila několik výkyvů, aktuálně ale posiluje.

Mluví se ale i o potřebě sjednotit Konzervativní stranu, která by mohla kvůli vládním krizím v příštích volbách přijít o svou převahu. Průzkumy přisuzují opozičním labouristům podporu okolo 50 procent, konzervativci se v některých pohybují i pod hranicí 20 procent.

Mezi předními kandidáty na funkci britského premiéra se objevují klíčové postavy stávajícího kabinetu i bývalí rivalové Trussové v souboji o vedení Konzervativní strany. Přinášíme přehled pěti lidí, kteří by se podle britských médií mohli stát novým šéfem vlády.

Rishi Sunak

Britská média nejčastěji zmiňují mezi možnými nástupci Rishiho Sunaka. Bývalého ministra financí v Johnsově kabinetu, který skončil při volbě nového lídra konzervativců na druhém místě za Trussovou.

Trussová a její spojenci vykreslovali Sunaka v souboji o post lídra jako příliš opatrného, co se týká ekonomických kroků. On naopak varoval, že by bylo chybou snižovat příliš mnoho daní příliš brzy, vedlo by to podle něj k volnému pádu ekonomiky.

Foto: I T S, Shutterstock.com Rishi Sunak

Jak se ukázalo, finanční trhy – a nyní i mnozí voliči – si zřejmě myslí, že měl pravdu, podotýká britský The Guardian. Sunak by měl po Trussové podle deníku tu výhodu, že by byl vnímaný jako zodpovědný a opatrný správce rozpočtu.

Vnímání Sunaka se ale uvnitř strany různí. V předchozím souboji o vedení partaje mu uškodil punc královraha – právě jeho odchod z kabinetu na počátku léta vedl k pádu Borise Johnsona – a příznivci bývalého premiéra tak nejspíše budou lobbovat za jeho neúspěch.

V létě konzervativci rozhodovali mezi Sunakem a Trussovou Do finále volby lídra britské Konzervativní strany v létě postoupil vedle Liz Trussové i někdejší ministr financí Rishi Sunak. Podle kuloárních informací ani jeden nevyvolával u členů strany nadšení. „Nudný vs. bláznivá.“ Nového britského premiéra určí i vztah k tomu starému

„Sunak je zajímavý tím, že v navenek dost populisticky vystupujícím kabinetu byl takovou nepopulistickou tváří, která dokázala dobře a dostatečně konkrétně komunikovat,“ přiblížil politika v červenci pro Seznam Zprávy Jan Váška z Institutu mezinárodních studií při FSV UK.

Penny Mordauntová

Bývalá ministryně obrany v kabinetu Theresy Mayové skončila v letní volbě lídra konzervativců na třetím místě, poté podpořila kandidaturu Trussové. V její vládě se stala lídryní Dolní sněmovny, což je pozice, díky které měla na starosti prosazování vládní politiky v parlamentu.

Na rozdíl od Sunaka nepředstavuje politička trn v oku pro žádné z křídel konzervativní strany. Nebyla spojená s problémovou vládou Borise Johnsona.

Foto: Alexandros Michailidis, Shutterstock.com Lídryně Dolní sněmovny Penny Mordauntová.

Historicky patří Mordauntová spíše k umírněnému středovému proudu konzervativců, přesto v roce 2016 vystoupila na podporu brexitu.

Britská média nyní píší o tom, že se jeví jako pravděpodobná také možnost domluvy mezi Mordauntovou a Sunakem. Jeden z nich by se tak stal premiérem a druhý obsadil jeden z klíčových postů v jeho kabinetu, konkrétně ministerstvo zahraničí či financí.

Ben Wallace

Britský ministr obrany je podle agentury Reuters jedním z mála ministrů, kteří ze současného kabinetu opředeného špatnými rozhodnutími vycházejí s posílenou důvěryhodností.

Bývalý voják byl ministrem obrany za Johnsona i Trussové a představuje vedoucí hlas v britské reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, čímž se podle médií zapsal do povědomí členů strany i veřejnosti.

Při letní volbě lídra strany se řadil mezi favority. Wallace ovšem prohlásil, že se o post nebude ucházet s tím, že se chce soustředit na svou současnou práci. Deníku The Times tento týden řekl, že chce i nadále zůstat ministrem obrany.

Foto: I T S, Shutterstock.com Ben Wallace nyní zastává funkci ministra obrany.

Wallace se vyjadřoval negativně k současné politické situaci Konzervativní strany. Řekl médiím, že někteří konzervativci hrají „politické salonní hry“. Veřejnost by podle něj mohla stranu poslat do opozice, pokud nedokáže zajistit stabilitu a bezpečnost.

Boris Johnson

Média rovněž mluví o možném návratu bývalého premiéra Borise Johnsona, který po vyhrocené vládní krizi rezignoval letos v létě. Bývalý premiér představoval tvář brexitu a podařilo se mu získat podporu pro konzervativce v částech země, které stranu nikdy předtím nevolily. Odejít ho však donutila řada skandálů.

Novinář vstoupil do politiky v roce 2008, kdy se stal londýnským starostou a od začátku představoval výraznou osobnost britské politiky. Poté, co způsobil potíže lídrům, jako byli David Cameron či Theresa Mayová, se nakonec v roce 2019 stal premiérem a dosáhl drtivého volebního vítězství.

Foto: Shag 7799, Shutterstock.com Bývalý britský premiér Boris Johnson.

Média se ale shodují, že nyní lze jen těžko říct, jestli by o návrat do funkce vůbec Johsnon stál. Někteří jeho nejbližší tvrdí, že v současné době ho více zajímá vydělávání peněz na řečnickém poli než návrat do první linie politiky, napsala agentura Reuters.

Johnson ve svém projevu při odchodu z funkce ovšem podpořil spekulace o svém budoucím návratu do politiky, přestože své nástupkyni Trussové slíbil „vroucí podporu“, uvedla britská Sky News. Někteří konzervativní poslanci podle stanice otevřeně navrhují, aby strana Johnsona o návrat do Downing Street výslovně požádala.

Spekulace o jeho nominaci rozproudily podle britské BBC diskuzi i uvnitř strany. Někteří poslanci by v případě jeho zvolení údajně rezignovali. Vypadá to, že pokud se rozhodne kandidovat, jak si přejí někteří jeho spojenci, mohlo by to pro stranu velmi rychle dopadnout nepříjemně, popsala stanice. Liberální demokraté požádali, aby Boris Johnson nekandidoval do vedení Konzervativní strany.

Michael Gove

Bývalý ministr pro otázky bydlení v Johnsonově kabinetu se jeví podle Guardianu spíše jako outsider. Svými názory rozděluje a není ani příliš populární u veřejnosti. Komplikovaná je i jeho pozice v Konzervativní straně poté, co byl vyhozen z Johnsonova kabinetu.

Foto: I T S, Shutterstock.com Michael Gove v Downing Street v listopadu 2020.

Gove ale hýří politickými zkušenostmi, působil v různých vládních funkcích za premiérů Camerona, Mayové a Johnsona. O post lídra Konzervativní strany se již dvakrát ucházel, v letech 2016 a 2019, ovšem v obou případech skončil na třetím místě.